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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مديرة القومي للترجمة: نعلي من صوت الثقافات المهمشة ونتوسع في النشر الصوتي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، أن المركز يعمل بمنهجية علمية تهدف إلى اختيار كتب نوعية تُثري القارئ المصري والعربي، وتزوّده بالمعرفة اللازمة لفهم ما يدور في العالم بمختلف أبعاده الزمنية.

ابتعاد عن المركزية الثقافية نحو تنوع عالمي

كشفت الدكتورة كرمة عن توجه المركز الواعي للابتعاد عن الاقتصار على الترجمات القادمة من الثقافتين الأنجلوسكسونية والفرانكفونية، والاتجاه بدلاً من ذلك نحو آداب وثقافات مُهمّشة، مثل البولندية، الأردية، النرويجية، والسواحلية، في خطوة لتعزيز التنوع الثقافي في المكتبة العربية.

وأوضحت مديرة المركز أن هناك هيئة استشارية متخصصة تتولى فحص المقترحات المقدمة من المترجمين أو تقوم بمبادرة منها باقتراح كتب من ثقافات متنوعة، مع إخضاعها لعملية تصفية دقيقة تضمن تقديم أعمال تُعد قيمة مضافة حقيقية.

النشر الثقافي هدف لا ربحي

انتقدت الدكتورة كرمة توجه بعض دور النشر نحو الربح السريع، مشددة على أن المركز القومي للترجمة، كجهة مدعومة من الدولة، يضع خدمة القارئ العربي وتمكينه معرفيًا وثقافيًا كهدف رئيس، بعيدًا عن الحسابات التجارية.

ترجمة عكسية وتوسّع رقمي بصيغة صوتية

وأضافت أن المركز لا يكتفي بالترجمة إلى العربية، بل يعمل أيضًا على الترجمة من العربية إلى لغات عالمية، في مقدمتها الروسية والفرنسية والإنجليزية، ضمن مشروع انطلق قبل ثلاث سنوات. كما أشارت إلى التوسع الأخير في مجال النشر الصوتي، تماشيًا مع متطلبات العصر الرقمي واحتياجات شريحة جديدة من القراء.

مديرة المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة ترجمة عكسية

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