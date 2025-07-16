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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول ظهور إعلامي ليوسف معاطي في “واحد من الناس” بعد 20 عامًا

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

يستضيف برنامج «واحد من الناس» الذي يقدّمه الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، الكاتب والمؤلف والسيناريست يوسف معاطي في أول ظهور إعلامي له منذ حوالى 20 عامًا بعد اختفائه عن الساحة الفنية والإعلامية 

وينطلق بث اللقاء عبر 4 حلقات تبدأ يوم الأحد المقبل، وتُعرض يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة 9:30 مساءً .

أبرز ما ورد في اللقاء

وصف عمرو الليثي اللقاء بأنه "انفراد عظيم وحدث مهم"، مشيرًا إلى أن ظهور يوسف معاطي سيكون حصريًا بعد غياب طويل.

من جانبه، أعرب يوسف معاطي عن امتنانه، قائلاً: "بشكرك جدًا جدًا… إحنا صداقة عمر وفرصة جميلة إننا نلتقي قدام الناس" 

البداية الأدبية والفنية
يُسلّط الضوء على نشأته، مسيرته في المسرح والكتابة، وكواليس دخوله عالم الفن والثقافة

إنجازاته الفنية
يستعرض الحوار أبرز أعماله، بما يشمل الأفلام مثل: "الواد محروس بتاع الوزير"، "بوبوس"، "السفارة في العمارة"، وغيرها، والمسلسلات مثل: "العراف"، "سكة الهلالي"، "عفاريت عدلي علام" 

أسباب اختفائه وعودته
يعرض اللقاء تفاصيل غيابه الطويل عن المشهد الفني، والأسباب التي دفعته للظهور من جديد.

الجوانب الشخصية والعائلية
تتطرق الحلقات إلى حياته الخاصة، أسرته، وعدد من الأسرار والكواليس التي لم تُكشف سابقًا

يوسف معاطي عفاريت عدلي علام الواد محروس بتاع الوزير

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