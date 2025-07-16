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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصة تعرض دومينيك حوراني للموت على متن طائرة

دومينيك حوراني
دومينيك حوراني
قسم الفن

عاشت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، واحدة من أكثر اللحظات رعبا في حياتها خلال رحلة عودتها من عطلة ترفيهية عائلية في فيينا.

بدأت الحكاية حين أقلعت الطائرة التي كانت تقل دومينيك وابنتها من فيينا، مضت الأمور في البداية بسلاسة، لكن مع اقتراب الهبوط، فوجئت الفنانة وجميع الركاب بلحظة استثنائية من الهلع والخوف، فعلى ارتفاع يقارب المترين فقط عن الأرض، فشلت الطائرة في الهبوط وأعادت الإقلاع، وسط اهتزازات حادة وفقدان واضح للتوازن، ليعيش الجميع لحظات ترقب ورعب لا تنسى.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

أمام هذا الموقف العصيب، لم تتمالك دومينيك نفسها وانهارت بالبكاء وسط ذهول وقلق متزايد على سلامة ابنتها التي ادعت القوة والطمأنينة، سجلت دومينيك مقطع فيديو مؤثر يوثق تلك اللحظة، قالت فيه: "ربما يكون آخر فيديو لي، وأوصيكم أني سامحت كل من ظلمني في حياتي".

 أرادت دومينيك من هذا التسجيل أن توصل وصيتها الأخيرة لكل من أحبها أو حتى أساء إليها، في لحظة شعر فيها الجميع أن النهاية قد تكون وشيكة.

امتدت لحظات الذعر لحوالي ثلاثين دقيقة من التحليق الإضافي، بدت للجميع وكأنها سنة كاملة من الانتظار، رافقتها أصوات بكاء وصلوات من الركاب، ونظرات خوف متبادلة بينهم.،الغريب أن الطاقم لم يصدر أي تطمين أو تبرير في هذه اللحظات، وعم الصمت بين أفراد الطاقم والطيار، مما زاد من قلق الناس، ودفعهم لمحاولة تحليل السيناريوهات بأنفسهم في جو من الترقب الحزين.

صرحت دومينيك في الفيديو أنها تابعت العديد من حوادث الطيران التي تشبه هذا الأمر، وأعربت عن خشيتها أن تكون المشكلة في عجلات الطائرة. وتساءلت ماذا لو لم تفتح العجلات وتكررت محاولة الهبوط غير المكتملة؟! هذه الأفكار كانت كافية لتصاعد موجة الرعب لدى دومينيك والركاب جميعا.

دامت حالة الرعب نحو ربع ساعة إلى أن أنهى الطيار أخيرا حالة الصمت وتحدث بلغته التركية، موضحا أن ما حدث كان بسبب اضطرابات جوية شديدة وضغط جوي أربك توازن أجنحة الطائرة، وأعلن عن بداية إجراء الهبوط مرة أخرى. التفسير جاء بعد طول صبر، ليعيد القلوب إلى أماكنها بعد أن غادرتها بفعل الخوف، وليتوجه الجميع بعدها لحمد الله على النجاة.

وبعد أن وصل الجميع إلى بر الأمان، وقام الركاب بنزول الطائرة تمهيدا للانتقال إلى رحلة أخرى، اكتشفت دومينيك وابنتها أن رحلتهما المقبلة إلى القاهرة ستكون على نفس الطائرة التي كانت مصدر كل ذلك الرعب! عندها طرحت دومينيك على جمهورها سؤالا شجاعا: "هل تتجرؤون أنتم على ركوب نفس الطائرة مرة أخرى بعد هذا كله؟".

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