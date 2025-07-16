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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح فيلم SMURFS في سينمات مصر اليوم

فيلم SMURFS
فيلم SMURFS
قسم الفن

يعود الأبطال الزرق المحبوبين في مغامرة جديدة كليًا مع فيلم السنافر SMURFS، الذي ينطلق في دور العرض بجميع أنحاء مصر يوم 16 يوليو. وهو من توزيع Four Star Films.

ويقدم الفيلم فصلًا جديدًا جريئًا من حكاية السنافر، يخرجهم من الغابة السحرية التي اعتدناها إلى العالم الحقيقي في مغامرة ملحمية مشوقة.

تبدأ الأحداث عندما يقع بابا سنفور (بصوت النجم جون غودمان) في قبضة الساحرين الشريرين رازاميل وشرشبيل. هنا تنطلق السنافر في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذه، تقودهم خلالها سنفورة (بصوت النجمة العالمية ريانا)، التي تكتشف قوتها الحقيقية وتثبت قيادتها في مواجهة تحديات جديدة وعوالم غير مألوفة.

SMURFS هو فيلم مغامرة مبهج، مليء بالألوان والضحك والمفاجآت، ويجمع بين السحر والدفء وروح المغامرة. 

ويضم طاقمًا صوتيًا مذهلًا من كبار النجوم، من بينهم ريانا، جيمس كوردن، نيك أوفرمان، دانيال ليفي، ساندرا أوه، أوكتافيا سبنسر، نيك كرول، هانا وادينغهام، مايا أرسكين، ليضفوا الحياة على الشخصيات الكلاسيكية بأسلوب عصري جديد.

فيلم السنافر يُعرض في جميع سينمات مصر ابتداءً من 16 يوليو، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض القريبة إليكم.

فيلم السنافر Smurfs فيلم السنافر SMURFS

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