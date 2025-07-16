الانتهاء من دهان 175 منزلًا بمحيط معبد إسنا

أجرى علي سيد الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة ميدانية بمحيط معبد إسنا، يرافقه المهندس أسعد مصطفى، مسئول جهاز تعمير البحر الأحمر، وعدد من قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب، والمهندس ضاحي عبده محمد، مدير إدارة التخطيط.

وخلال الجولة، وجه رئيس المركز بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق، ليتسنى لجهاز التعمير استكمال مراحل تطوير الواجهات، بدءًا من البياض، وصولًا إلى تنفيذ أعمال الدهانات، تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة، وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة التاريخية بمدينة إسنا.

وقد أسفرت أعمال التطوير حتى الآن عن الانتهاء من أعمال البياض لـ175 منزلًا من أصل 262 منزلًا مستهدفًا ضمن المشروع، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل التشطيب.

كما تم الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار والمطابق الخاصة بالصرف الصحي لمسافة 100 متر شمال المعبد، بدءًا من مسجد الشيخ إبراهيم مغازي وحتى وكالة الجداوي، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويُجرى حاليًا استكمال 100 متر أخرى داخل السوق السياحي.

وفيما يتعلق بمياه الشرب، تم الانتهاء من إحلال وتجديد الشبكات الرئيسية بالكامل، وجارٍ تنفيذ الوصلات المنزلية لتوصيل الخدمة إلى المواطنين.

وفي سياق متصل، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر للإسراع في تنفيذ الغرف المنزلية للصرف الصحي، تمهيدًا لاستكمال أعمال الدهانات للمنازل والمحلات، يعقبها تركيب بلاط الإنترلوك في محيط المعبد، بما يعكس الطابع الحضاري للمنطقة ويُسهم في دعم النشاط السياحي.