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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الشوكة العظمية.. كل ما تريده عن طريقة علاج آلام القدم

الشوكة العظمية .. كل ما تريده عن طريقة علاج آلام القدم
الشوكة العظمية .. كل ما تريده عن طريقة علاج آلام القدم
عبد الفتاح تركي

الشوكة العظمية تسبب ألما شديدًا في القدمين لدى كثير من الأشخاص، خصوصا مع تقدم العمر أو كثرة الوقوف، لذا أفادت بوابة الصحة «جيزوند بوند دي» الألمانية، إلى معاناة هؤلاء الأشخاص من آلام الكعب يصعب تفسيرها في البداية.

البوابة الألمانية قدمت بعض النصائح والإشادات بشأن طريقة علاج الشوكة العظمية وأسباب هذه المشكلة الصحية وكيفية الوقاية منها. 

أسباب الشوكة العظمية

قد يكون سبب آلام القدمين أو الكعبين هي ما يُعرف طبيًّا بالشوكة العظمية أو النتوء العظمي في الكعب، وهو أحد أكثر مشكلات القدم شيوعًا، خصوصًا بين الرياضيين، ومن يزاولون أنشطة تتطلب الوقوف أو المشي مدةً طويلة. 

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الشوكة العظمية .. كل ما تريده عن طريقة علاج آلام القدم

ما هي الشوكة العظمية؟

الشوكة العظمية أو النتوء العظمي هو تكلس عظمي ينشأ في نقطة التقاء صفيحة الأوتار الممتدة أسفل القدم بعظم الكعب، وغالبًا لا يسبب أعراضًا في بدايته، لكن مع مرور الوقت، وبسبب التحميل الزائد أو التقدم في السن، قد تنشأ التهابات صغيرة تؤدي إلى آلام حادة تحت الكعب، خاصة عند الخطوات الأولى في الصباح أو بعد فترات راحة طويلة. 

العوامل المؤدية للإصابة بالشوكة العظمية

الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور النتوء العظمي هي: التآكل والتمزق المتكرر في صفيحة الأوتار، أو الوقوف لفترات طويلة أو ممارسة الرياضات على أسطح صلبة وزيادة الوزن، واستعمال أحذية غير مناسبة، خصوصًا ذات النعل القاسي أو المسطح، وأيضا وجود تشوهات في القدم مثل القدم المسطحة أو المقوسة بشكل زائد.

الشوكة العظمية .. كل ما تريده عن طريقة علاج آلام القدم

كيف يشعر المريض بآلام الشوكة العظمية؟

غالبًا ما يظهر ألم الكعب في باطنه، ويكون أشد في ساعات الصباح أو عند الوقوف بعد فترة جلوس طويلة، ويقل تدريجيًا خلال النهار، لكنه يعود للظهور بعد الوقوف أو المشي لفترة طويلة، وفي بعض الحالات، قد يمتد الألم إلى الساق أو يسبب عرجًا مؤقتًا.

طريقة الوقاية من الشوكة العظمية

نعم يمكن الوقاية من الشوكة العظمية، خصوصًا للرياضيين وذلك من خلال ارتداء أحذية رياضية تدعم قوس القدم وتمتص الصدمات، وتغيير الأحذية بشكل دوري، وممارسة تمارين إطالة للقدم والساق، وتجنب النشاطات المجهدة عند ظهور الأعراض.

طريقة علاج الشوكة العظمية

في معظم الحالات، يمكن التعامل مع المشكلة دون جراحة. وتشمل وسائل العلاج الراحة وتقليل النشاط لفترة مؤقتة، واستخدام ضمادات خاصة أو وسائد للكعب داخل الحذاء لتقليل الضغط مع ممارسة تمارين التمدد للعضلات الخلفية للساق.

ويمكن أيضا الاعتماد على المسكنات ومضادات الالتهاب لمدة قصيرة، وكذلك العلاج العلاج الطبيعي والأجهزة التقويمية أو النعال الطبية المخصصة، بحسب دي بي إيه.

وفي بعض الحالات يمكن استخدام حقن الكورتيزون أو العلاج بالموجات التصادمية، مع العلم بأن الحاجة للتدخل الجراحي نادرًا ما تكون ضرورية، وتُستخدم فقط عندما تفشل جميع الوسائل الأخرى بعد أشهر عدة.

الشوكة العظمية .. كل ما تريده عن طريقة علاج آلام القدم

في النهاية فإن النتوء العظمي في الكعب ليس مرضًا خطيرًا، لكنه قد يتحول إلى معاناة يومية تؤثر على جودة الحياة، ولكن بالتشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن السيطرة على الألم واستعادة القدرة على الحركة، لذا، فإن الألم المتكرر في الكعب ليس عرضًا يجب تجاهله، بل رسالة من الجسم تستحق الاستماع.

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