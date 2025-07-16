فلبينو يقدم 5 أغاني في ألبوم بيستهبل لأحمد سعد

يعيش الشاعر الغنائي فلبينو حالة من النشاط الفني حاليًا من خلال تقديمه عدد كبير من الأغاني من كلماته لكبار النجوم ويساهم فلبينو بـ ٥ أغاني دفعة واحدة في ألبوم "بيستهبل" للنجم أحمد سعد الذي يطلقه اليوم عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكتب فلبينو أغنية "بيستهبل" التي تحمل اسم الألبوم الجديد لأحمد سعد كما كتب أغنية "أخويا" وأغنية "حبيبي ياه ياه" التي يقدمها أحمد سعد بمشاركة مروان موسى وعفروتو، كما ساهم فلبينو في الألبوم الجديد بأغنية "تاني" التي يقدمها سعد من النجمة روبي والأغنية الخامسة هي أغنية"اتحسدنا".

الشاعر فلبينو

وتصدر اسم فلبينو الساحة الغنائية مؤخرًا مع عدد من النجوم؛ حيث كتب خلال الفترة الأخيرة أغنية "إيش" للمطرب محمود العسيلي من ألبوم صيف عسيلي، كما قدم أغنية "استنوا شوية" للنجم حمزة نمرة، كما حقق من قبل نجاحًا جارفًا بأغنية "يا ليالي" مع أحمد سعد وروبي وعدد كبير من الأغنيات مع نجوم الغناء.

وكان فلبينو حقق نجاحا كبيرا مع النجم محمد حماقي من خلال أغنية "لمون نعناع" التي حققت انتشارا هائلا وقت إطلاقها وكانت طفرة في كلمات الأغنية لدى حماقي خلال تلك الفترة