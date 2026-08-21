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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضار اليوم الجمعة 21 أغسطس.. الكوسة تقفز 8 جنيهات والطماطم ترتفع

الخضراوات
الخضراوات
رحمة سمير

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات السوق، وسط تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الأصناف.

ويُعد سوق العبور من أبرز مؤشرات حركة تداول الخضراوات في مصر، وتنعكس تغيرات أسعاره بصورة مباشرة على حركة البيع في أسواق التجزئة

الخضراوات والفواكه

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ارتفاعات ملحوظة في بعض الأصناف

سجلت الطماطم ما بين 7 و13 جنيهًا للكيلو، بزيادة 50 قرشًا عن السعر السابق، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 12 و19 جنيهًا، بارتفاع جنيه للكيلو.

وسجلت الكوسة أكبر زيادة بين الأصناف الواردة في التحديث، حيث تراوحت بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع بلغ 8 جنيهات عن السعر السابق، بينما سجلت البامية ما بين 30 و45 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات.

الخضراوات والفاكهة

كما ارتفع سعر الفلفل الألوان ليتراوح بين 22 و36 جنيهًا للكيلو، بزيادة جنيه، فيما تراوحت أسعار الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

تراجع أسعار الخيار والليمون

وفي المقابل، شهدت بعض الأصناف تراجعًا، إذ انخفض سعر الخيار الصوب والبلدي 3 جنيهات، ليتراوح بين 8 و12 جنيهًا للكيلو.

كما تراجع سعر الليمون البلدي جنيهين، ليسجل بين 15 و25 جنيهًا، بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2.5 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات

وسجل البصل الأبيض بين 8 و12 جنيهًا، والأحمر بين 8 و9.5 جنيه، والجزر بين 10 و20 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الباذنجان الرومي بين جنيهين و4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الفلفل الرومي بين 3 و9 جنيهات، والفلفل الحامي بين 6 و12 جنيهًا.

الخضراوات والفاكهة

وسجل الثوم بين 25 و45 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح الليمون الأضاليا بين 10 و20 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حركة سوق الجملة في سوق العبور، فيما قد تختلف أسعار البيع للمستهلك بحسب المنطقة وتكاليف النقل وهوامش التجار.

أسعار الخضار والطماطم الكوسة اليوم الجمعة سوق العبور

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