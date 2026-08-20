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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. الطماطم بـ20 جنيهًا والبطاطس تتخطى 21 جنيهًا

الخضراوات
الخضراوات
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية تحركات جديدة مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 20 أغسطس 2026، وسط تباين واضح بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الأصناف الأساسية، لتتغير خريطة الأسعار أمام المستهلكين.

وسجلت الطماطم والبطاطس والفاصوليا الخضراء ارتفاعات جديدة، بينما تراجعت أسعار عدد من الأصناف، أبرزها البصل والفلفل الرومي والباذنجان والخيار والكوسة والليمون، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

 

أسعار الخضراوات التي ارتفعت

سجل سعر كيلو الطماطم نحو 20 جنيهًا، بزيادة قدرها 55 قرشًا.

وبلغ سعر كيلو البطاطس نحو 21.62 جنيه، بزيادة قدرها 1.15 جنيه.

وسجلت الفاصوليا الخضراء نحو 37.55 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.17 جنيه.

كما ارتفع سعر القلقاس إلى نحو 25.67 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 11 قرشًا.

وسجل الجزر الأصفر بالعرش نحو 17.41 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 27 قرشًا.

 

أسعار الخضراوات التي تراجعت

سجل سعر كيلو البصل نحو 13.66 جنيه، بانخفاض قدره 16 قرشًا.

وبلغ سعر الفلفل الرومي نحو 22.80 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 1.79 جنيه.

وسجل الفلفل الحامي نحو 24.03 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 49 قرشًا.

وتراجع سعر الباذنجان الرومي إلى نحو 13.81 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 84 قرشًا.

 

أسعار الباذنجان والخيار والكوسة

سجل الباذنجان العروس نحو 16.73 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 1.31 جنيه.

وبلغ سعر الباذنجان الأبيض نحو 17.05 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 65 قرشًا.

وسجل الخيار الصوب نحو 20.85 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 63 قرشًا.

وبلغ سعر الكوسة نحو 25.46 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 36 قرشًا.

 

أسعار الليمون والبامية والملوخية

سجل سعر الليمون البلدي نحو 41.37 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 65 قرشًا.

وبلغ سعر البامية نحو 55 جنيهًا للكيلو، بتراجع قدره 76 قرشًا.

وسجلت الملوخية نحو 16.42 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 16 قرشًا.

كما بلغ سعر اللفت نحو 8.57 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 44 قرشًا.

 

أسعار الكرنب والقرنبيط

سجل سعر الكرنب نحو 33.87 جنيهًا للواحدة، بانخفاض قدره 2.41 جنيه.

وبلغ سعر القرنبيط نحو 24.90 جنيهًا للواحدة، بتراجع قدره 98 قرشًا.

 

حركة أسعار الخضراوات في الأسواق

وتعكس حركة أسعار الخضراوات اليوم استمرار التباين بين مختلف الأصناف، حيث سجلت بعض المنتجات ارتفاعات محدودة، بينما شهدت أصناف أخرى انخفاضًا في أسعارها.

وتتأثر أسعار الخضراوات بعوامل العرض والطلب، وكميات المعروض في الأسواق، فضلًا عن تكاليف النقل والتداول، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.

الخضروات الطماطم القرنبيط

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