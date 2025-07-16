قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية
نصائح لن تتخيلها لخفض السكر بعد الأكل
تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد
مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق
عقوبة مالية جديدة على وسام أبو علي لتغيبه عن مران اليوم
أحمد موسى: صدى البلد ليست تابعة للدولة ومهمتنا دعم الوطن بإعلام مهني
مطاردات وظهور كايلا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة
سوريا ساحة خلفية للصراع| خبير سياسي: الغارات على السويداء رسالة حاسمة لإيران وحزب الله
طبيعي أن يكون عنده طموح.. مي حلمي تدافع عن وسام أبو علي
سوريا تدعو مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها
منطقة آمنة بعمق 15 كيلو مترا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. فيديو
خبر محزن.. حسن المستكاوي ينعى ميمي عبد الرازق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة المتهم بالتشهير بالإعلامية بسنت النبراوي للمحاكمة

بسنت النبراوي
بسنت النبراوي
صدى البلد

أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم ٨٩٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري حدائق القبة والمقيدة برقم ١٢٩ جنح اقتصادية حدائق القبة، بتهمة ارتكاب جرائم تشهير وانتهاك خصوصية الإعلامية بسنت النبراوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة شخص للمحاكمة بتهمة التشهير بالإعلامية بسنت النبراوي

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما حرر المحامي عبدالله منصور محامي الإعلامية بسنت النبراوي، بلاغًا يتهم فيه المدعو أيمن ح.، بنشر مقطع مرئي عبر صفحة عامة على "فيسبوك" يتضمن عبارات تسيء إلى سمعتها وتنتهك خصوصيتها.

كشفت التحريات الفنية للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الحساب المستخدم في الواقعة مرتبط برقم هاتف أرضي مسجل باسم المشكو في حقه، وهو ما تم تأكيده من خلال الفحص الفني.

كما قدمت الشاكية أسطوانة مدمجة تحتوي على المقاطع محل الاتهام، وجرى تفريغ محتواها بناءً على قرار النيابة.


ورغم إعلان المتهم قانونياً للحضور إلى مقر النيابة، فإنه لم يمتثل وبناءً عليه، قررت النيابة قيد الواقعة جنحة اقتصادية، وفقًا للمواد ١٦٦ مكرر من قانون العقوبات، والمواد ٢٥، ٢٧، ٣٨ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والمادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

وأكدت النيابة أن المحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة وقرار النائب العام رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤.

بسنت النبراوي حدائق القبة النيابة المحاكمة المحكمة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

ظاهرة نادرة..حقيقة حدوث كسوف جزئي للشمس في مصر غدا

أحمد عبد القادر

تعثر مفاوضات موهوب الأهلي مع الحزم تضع الزمالك في موضع الاتهام

كوكب الأرض

اكتشاف جسم غريب يندفع عبر النظام الشمسي ويقترب من الأرض.. ما القصة؟

بالصور

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
لامين يامال

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

فيديو

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد