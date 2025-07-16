إحالة المتهم بالتشهير بالإعلامية بسنت النبراوي للمحاكمة

أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم ٨٩٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري حدائق القبة والمقيدة برقم ١٢٩ جنح اقتصادية حدائق القبة، بتهمة ارتكاب جرائم تشهير وانتهاك خصوصية الإعلامية بسنت النبراوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة شخص للمحاكمة بتهمة التشهير بالإعلامية بسنت النبراوي

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما حرر المحامي عبدالله منصور محامي الإعلامية بسنت النبراوي، بلاغًا يتهم فيه المدعو أيمن ح.، بنشر مقطع مرئي عبر صفحة عامة على "فيسبوك" يتضمن عبارات تسيء إلى سمعتها وتنتهك خصوصيتها.

كشفت التحريات الفنية للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الحساب المستخدم في الواقعة مرتبط برقم هاتف أرضي مسجل باسم المشكو في حقه، وهو ما تم تأكيده من خلال الفحص الفني.

كما قدمت الشاكية أسطوانة مدمجة تحتوي على المقاطع محل الاتهام، وجرى تفريغ محتواها بناءً على قرار النيابة.



ورغم إعلان المتهم قانونياً للحضور إلى مقر النيابة، فإنه لم يمتثل وبناءً عليه، قررت النيابة قيد الواقعة جنحة اقتصادية، وفقًا للمواد ١٦٦ مكرر من قانون العقوبات، والمواد ٢٥، ٢٧، ٣٨ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والمادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

وأكدت النيابة أن المحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة وقرار النائب العام رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤.