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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصتك قبل الغلق.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2025

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
خدمات صدى البلد

مع فتح باب التسجيل رسميًا، بدأ طلاب الثانوية العامة في التقديم لأداء اختبارات القدرات 2025 إلكترونيًا عبر موقع التنسيق، تمهيدًا للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول. ويستمر التسجيل في اختبارات القدرات 2025 حتى الساعة 7 مساءً من يوم الخميس 24 يوليو 2025.

ونرصد الكليات التي تتطلب اختبار قدرات، والخطوات الإلكترونية للتسجيل، والتعليمات الرسمية التي شدد عليها مكتب التنسيق لتفادي استبعاد الطالب.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2025

يشترط عدد من الكليات في الجامعات الحكومية أداء اختبارات القدرات 2025 قبل القبول النهائي، وتشمل هذه الكليات التخصصات التالية:

كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات)

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية – جامعة حلوان (الزمالك)

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

كليات الفنون الجميلة – شعبة الفنون:

جامعات: حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي – المنصورة – أسيوط – الأقصر

كليات الفنون الجميلة – شعبة العمارة:

جامعات: حلوان – الإسكندرية – المنيا – أسيوط – المنصورة

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2025

يُتاح التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق:
 https://tansik.digital.gov.eg/application/

2. اختيار أيقونة "اختبارات القدرات" من الصفحة الرئيسية.

3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة (رقم الجلوس – الرقم القومي – الشعبة الدراسية – المدرسة – المحافظة).

4. اختيار نوع الاختبار والكلية المراد التقديم إليها من القوائم المتاحة.

5. تأكيد الطلب وطباعة الإيصال الإلكتروني الذي يوضح بيانات الطالب ومواعيد الاختبار.

التعليمات الواجب اتباعها أثناء اختبارات القدرات 2025

أكّد مكتب التنسيق أن التزام الطالب بالتعليمات المحددة خلال اختبارات القدرات 2025 هو شرط أساسي لقبوله، حتى وإن كانت إجاباته صحيحة.

ممنوعات صارمة داخل اللجان:

  • ممنوع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية إلى قاعة الاختبار، حتى لو كانت مغلقة.
  • ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار أو أي جزء منه باستخدام أي وسيلة، سواء كانت رقمية أو ورقية.
  • أي مخالفة لهذه التعليمات تؤدي إلى استبعاد فوري للطالب واعتباره غير لائق بالاختبار.

تنظيم الحضور خلال اختبارات القدرات 2025

  • يُطلب من الطالب الحضور إلى مقر الكلية قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.
  • يسمح بالدخول فقط للطالب المُحدد له موعد في ذلك اليوم عبر الموقع الإلكتروني.
  • يُمنع دخول أولياء الأمور إلى الكليات حفاظًا على الانضباط والهدوء داخل اللجان.

نصائح مهمة للطلاب خلال اختبارات القدرات 2025

ويُنصح خلال اختبارت القدرات 2025، أن يقوم الطلاب بالتالي:

  • تابع بريدك الإلكتروني أو حسابك على موقع التنسيق أولًا بأول.
  • تأكد من معرفة مواعيد اختبارك بدقة وعدم التأخر عن الموعد المحدد.
  • استعد نفسيًا وذهنيًا، فبعض الاختبارات تشمل تقييمات عملية وفنية.
  • لا تحاول إدخال أدوات مخالفة للتعليمات، فالعقوبات حاسمة.
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