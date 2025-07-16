مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مناطق في محافظتي دمشق وريفها، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات المدنيين، وتضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما استهدف طيران الاحتلال محيط مدينة قطنا بريف دمشق.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة الصحة لـ سانا، إن الغارات على دمشق أدت إلى ارتقاء ثلاثة أشخاص، وإصابة 34 آخرين بجروح.

وتأتي هذه الاعتداءات السافرة في سياق سياسة ممنهجة يتبعها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر وخلق الفوضى وتقويض الأمن والأمان في سوريا.