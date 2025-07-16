محمد عبد الله: شيكابالا وعبد الشافي أسطورتان لن يتكررا مرة أخرى

أكد محمد عبدالله نجم الزمالك السابق، أن هناك تنظيما إداريا للقلعة البيضاء استعدادا للموسم المقبل، مشددا على أن هيكلة قطاع كرة القدم أمر جيد.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بالتنظيم الإداري الموجود في نادي الزمالك قبل الموسم الكروي الجديد إلى جانب السرية في المفاوضات ولأول مرة أرى ذلك في القلعة البيضاء".

وأضاف: "شيكابالا ومحمد عبدالشافي أساطير لن تتكرر مرة أخرى، وبالتأكيد الزمالك سيتأثر بعد اعتزالهما لأنهما عناصر مؤثرة داخل غرفة خلع الملابس".

وأوضح: "شيكابالا من أحرف اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وأتمنى له التوفيق في حياته العملية سواء داخل أو خارج النادي".