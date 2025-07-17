عمر الأيوبي: أتحفظ على تعيين جون إدوارد كمدير رياضي في نادي الزمالك

أبدى الناقد الرياضي عمر الأيوبي تحفظه على تعيين جون إدوارد كمدير رياضي في نادي الزمالك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الصفقات التي أبرمها الفريق حتى الآن تصلح لفريق في منتصف الجدول وليس الزمالك.

وقال عمر الأيوبي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي أكثر استقرارًا من الزمالك من الناحية الإدارية، ونادي الزمالك يعاني من عدم الاستقرار».

وأضاف الأيوبي: «أتحفظ على تعيين جون إدوارد كمدير رياضي في نادي الزمالك، والتحديات في الزمالك ليست مثل فاركو، ففي الزمالك الحصول على المركز الثاني في الدوري فشل».

وتابع قائلًا: «الزمالك رغم أنه كان عنده مشاكل مالية وإدارية ومشاكل في الاسكواد لكنه نجح رغم كل هذا في التتويج ببطولة الكأس بفضل دفع الجماهير ووقوفها وراء الفريق رغم كل هذه المشاكل».

وأشار الأيوبي إلى أن صفقات الزمالك الجديدة المعلن عنها ليست صفقات سوبر، ومكانهم في فرق منتصف الجدول، مضيفًا أن نبيل عماد دونجا على سبيل المثال أفضل من صفقات الزمالك الجديدة.

وتحدث الأيوبي عن أن المهدي سليمان حارس كبير لكنه انضم للزمالك مؤخرًا مع تقدمه في العمر.