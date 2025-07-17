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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 عادات يومية تدمر عملية الهضم بصمت.. تجنبها فورا

الهضم
الهضم
هاجر هانئ

الانتفاخ هو ذلك الشعور المزعج بالامتلاء أو التورم في البطن، وهو شعور يعاني منه الجميع. 

يقول الأطباء إن عوامل عديدة قد تؤدي إلى هذه الحالة، بما في ذلك سوء الهضم، والنظام الغذائي، وحتى التوتر. 

ومع ذلك، هناك العديد من العادات اليومية التي قد تسبب مشاكل في الهضم وتجعلك تشعر بالانتفاخ.


لا يقتصر انتفاخ البطن على الشعور بالضيق أو الضغط أو الامتلاء، بل قد يصاحبه أيضًا انتفاخ أو تورم واضح في البطن. وإلى جانب الانزعاج، قد يكون ألمًا شديدًا،  وعادةً ما يزول بعد فترة، ولكن بالنسبة للبعض، يُعد الانتفاخ مشكلة متكررة.


5 عادات يومية تدمر عملية الهضم بصمت


وفقًا للخبراء، تُسبب مشاكل الهضم وتقلبات الهرمونات انتفاخًا دوريًا، ولكن إليك بعض عاداتك اليومية التي يجب عليك الانتباه لها:


-شرب الماء البارد مع الطعام
ليس للجميع، ولكن شرب الماء البارد مع الوجبات قد يكون مُحفّزًا لبعض الأشخاص، وخاصةً لمن يعانون من حساسية هضمية.

 ووفقًا للأطباء، تُبطئ درجة الحرارة الباردة عملية الهضم، وقد تُسبب شعورًا بعدم الراحة أو الانتفاخ. ومع ذلك، بالنسبة للآخرين، يُمكن أن يكون الماء البارد مُنعشًا ولا يُسبب أي مشاكل.


يقول الطب الأيورفيدي أن الماء المثلج يبطئ النار الهضمية المعروفة باسم أجني، مما يضعف نشاط الإنزيم، مما يؤدي إلى الهضم غير المكتمل.


ويقترح الأطباء تناول شاي الأعشاب الدافئ أو شرب الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة بدلاً من ذلك.


-تناول الفاكهة بعد العشاء
تناول أي فاكهة بعد العشاء قد يُسبب انتفاخًا لدى البعض، لكن هذه ليست تجربة شائعة، يقول الأطباء إنه على الرغم من أن الفاكهة صحية بشكل عام، إلا أنها قد تُسبب مشاكل هضمية لدى البعض، خاصةً عند تناولها بعد وجبة العشاء.


يحدث ذلك لأن الفاكهة غنية بالألياف، مما يُبطئ إفراغ المعدة، خاصةً عند تناولها بعد وجبة غنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات، قد يؤدي ذلك إلى بقاء الفاكهة في المعدة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تخمرها وتكوين الغازات.


تناول الفاكهة دائمًا بمفردها، ويفضل أن يكون ذلك في ساعات الصباح، للحصول على أفضل هضم، وأفضل مذاق، وحتى فوائد غذائية.

عسر الهضم


-تأخير الذهاب للتبرز
إذا استمررت في تأخير عملية التبرز، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ، يقول الأطباء إن حبس البراز في القولون يُطيل فترة بقائه، مما يتيح للبكتيريا وقتًا أطول لتخميره. تُنتج عملية التخمير هذه غازات، مما يُسهم في الانتفاخ واضطرابات البطن.
بالإضافة إلى ذلك، قد يُسبب تراكم البراز تمدد الأمعاء، مما يُفاقم الشعور بالامتلاء والانتفاخ. كما يُسبب اضطرابًا في حركة الأمعاء، ويؤثر على مزاجك، بل ويُسبب تهيجًا لبشرتك.


-الاستلقاء مباشرة بعد الأكل
إذا كنتَ معتادًا على الاستلقاء بعد الانتهاء من وجباتك مباشرةً، فقد يُسبب ذلك عسر هضم شديد وانتفاخًا. ووفقًا للأطباء، يحدث ذلك لأن الوضع المستقيم يُساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي، بينما يُعيق الاستلقاء هذه العملية.


يُسبب هذا الانتفاخ زيادةً في حموضة المعدة، وقد يُسبب أيضًا الغثيان والإغماء، إذا كنت تعاني من انتفاخ مزمن، فتجنب الاستلقاء لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام.

عسر الهضم


-الإفراط في المشاهدة دون تفكير أثناء التواجد على الشاشة
إذا كنت تتناول وجباتك أمام التلفزيون أو هاتفك، فمن المرجح أن تشعر بعدم الراحة والانتفاخ أكثر من أي وقت مضى، يقول الأطباء إن تناول الطعام بتشتت، المرتبط غالبًا بقضاء وقت طويل أمام الشاشات، يؤدي إلى تناول الطعام بسرعة أكبر وابتلاع المزيد من الهواء، مما يسبب عسر الهضم والانتفاخ.


بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجعل من الصعب التعرف على إشارات الامتلاء، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والانتفاخ اللاحق.

المصدر: timesnownews.
 

الانتفاخ عملية الهضم المعدة

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