أسهم Johnson & Johnson تكسب 23 مليار دولار في يوم واحد.. وخسائر حادة لسهم Ford

مؤشر ناسداك المركب يغلق فوق 20700 نقطة لأول مرة في تاريخه



أغلق المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب طفيفة في جلسة الأربعاء بعد أن تعافت من خسائرها المبكرة والتي نتجت عن تقارير إخبارية أشارت إلى أن ترامب على وشك إقالة رئيس الفدرالي جيروم باول. إلا أن ترامب سارع إلى نفي هذه التقارير، حتى مع إطلاقه موجة جديدة من الانتقادات لباول لعدم خفضه معدل الفائدة.

وعلى الرغم من مطالبات ترامب بتسهيل الائتمان، قاوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت رسومه الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين ستُعيد إشعال التضخم.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.5% أي ما يعادل 230 نقطة في جلسة الأربعاء ليرتد من أدنى مستوياته في أسبوعين.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% إلى مستويات 6263 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.25% ليغلق فوق مستويات 20700 نقطة لأول مرة في تاريخه بعد أن سجل خامس إغلاق قياسي له في آخر 6 جلسات.

وارتفع مؤشر الخوف إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع في أعقاب التقارير الأولية عن إقالة باول، لكنه تراجع عن تلك المستويات ليغلق متراجعاً بنسبة 1.3% بعد نفي ترامب لهذه التقارير.

وفي ختام اليوم الثاني من موسم الأرباح، فشلت جولة أخرى من الأرباح القوية لبنوك وول ستريت الكبرى في رفع أسعار أسهمها. ارتفع سهم Goldman Sachs بنسبة 0.9% بعد تحقيق زيادة في الأرباح بنسبة 22%، بينما انخفض سهما Bank of America وMorgan Stanley بنسبة 0.3% و1.3% على التوالي، على الرغم من تحقيقهما أرباحاً أعلى.

سهم Johnson & Johnson

قفز سهم Johnson & Johnson بنسبة 6.2% في جلسة الأربعاء محققاً أعلى مكاسب يومية في أكثر من 5 سنوات، لتضيف الشركة 23 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للتكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية الجديدة إلى النصف في عام 2025، ورفعت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 23.74 مليار دولار للربع المنتهي في يونيو 2025، بزيادة سنوية قدرها 5.8%. وبلغت ربحية السهم الواحد 2.77 دولاراً لنفس الفترة، مقارنةً بـ 2.82 دولاراً في العام الماضي.

أسهم Ford

هبط سهم Ford بنسبة 3% في جلسة الأربعاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في 6 أسابيع بعد كشف الشركة عن تكلفة استدعاء نحو 700 ألف سيارة هذا الأسبوع.

وأوضحت الشركة أن تكلفة صيانة السيارات التي استدعتها قد تبلغ 570 مليون دولار، وأن الأثر المالي سينعكس في النتائج المالية للربع الثاني كنفقات استثنائية، ويعني ذلك أنها لن تؤثر على نصيب السهم من الأرباح.