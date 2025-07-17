ارتفاع أسعار النفط مع تحسن المعونات بدعم بيانات اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، السابع عشر من يوليو تموز، بدعم من بيانات اقتصادية جاءت أفضل من المتوقع، وإشارات على انحسار التوتر التجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 68.77 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 66.73 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد تراجعا بأكثر من 0.2% في الجلسة السابقة.

هذا وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.9 مليون برميل إلى 422.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكثر حدة من التوقعات التي كانت تشير لتراجع 552 ألف برميل، مما يشير إلى نشاط أقوى للمصافي وانخفاض المعروض وزيادة الطلب.

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وكشف تقرير من الفدرالي الأميركي عن الاقتصاد، انتعاش النشاط في الأسابيع القليلة الماضية. لكن النظرة المستقبلية "محايدة إلى متشائمة بعض الشيء"، إذ أفادت شركات بأن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات يضغط على الأسعار.

وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، لكن ليس بالقدر الذي كان يخشى منه في السابق، ويرجع ذلك لأسباب منها تسريع وتيرة بعض الأنشطة لاستباق الرسوم الجمركية الأميركية، مما خفف المخاوف بشأن حالة اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وعلى صعيد التوترات التجارية، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق التجاري مع الهند بات قريباً جداً، في حين يمكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أيضاً.