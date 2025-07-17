فاجعة في واسط.. 63 شهيدًا و40 مصابًا بحريق ضخم بمركز تجاري حديث الافتتاح

رصدت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، تفاصيل الحريق الهائل الذي اندلع مساء أمس داخل مركز تجاري مكوّن من خمسة طوابق في محافظة واسط العراقية، وأسفر عن استشهاد 63 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحريق اندلع في تمام الساعة السادسة مساءً داخل مبنى تجاري حديث لم يمضِ على افتتاحه سوى سبعة أيام، ويضم مطعمًا شهيرًا يُدعى "زرزور" وهايبر ماركت كبير. وقد أدى الحريق إلى محاصرة عشرات المدنيين داخل المبنى، بعضهم كان داخل الحمامات، ما تسبب في احتراقهم بالكامل.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث بعد نحو ساعة من اندلاع النيران، واستمرت في عمليات الإطفاء والإنقاذ حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب، وصعوبات كبيرة في احتواء الحريق نتيجة انتشاره السريع وغياب إجراءات السلامة داخل المبنى.

ونقلت المراسلة عن مصادر طبية في مستشفى واسط أن أهالي عدد من الضحايا لم يتمكنوا من التعرف على جثامين ذويهم بسبب تفحمها بالكامل، خصوصًا ضحايا الطابق العلوي، الذي كان يضم عددًا كبيرًا من المتواجدين لحظة اندلاع الحريق.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء العراقي فتح تحقيق فوري في الحادث، وأمر بإرسال فرق طبية عاجلة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.

كما تعهّد بإعلان نتائج التحقيق خلال 48 ساعة ومحاسبة جميع المقصرين، لا سيما المسؤولين عن إدارة المبنى الذي وصفه بأنه "يفتقر إلى أدنى معايير السلامة المهنية".

من جانبها، أعلنت محافظة واسط الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، وقررت تعليق العمل في جميع الدوائر الرسمية خلال فترة الحداد. كما توجّه كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس هيئة الدفاع المدني إلى المحافظة للوقوف ميدانيًا على تداعيات الكارثة.