الداخلية العراقية: إنقاذ أكثر من 45 شخصا كانوا عالقين داخل المبنى المحترق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إنقاذ أكثر من 45 شخصا كانوا عالقين داخل المبنى المحترق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت مصادر طبية عراقية بارتفاع عدد الضحايا في الحريق الذي اندلع في مركز تجاري في محافظة واسط إلى 77.

بدوره، قال رئيس الحكومة المحلية محمد المياحي في بيان : "أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصاً بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم".

وأعلن أيضا في بيان منفصل الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق في الكوت.

وتعهد المياحي لذوي الضحايا بالقول: “إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشراً أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات”.

وأضاف: "سنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية".

وتابع بالقول: "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".

وكان مصدر أمني أفاد، فجر الخميس، بمصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية لحريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط.