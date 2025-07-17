6 أنواع من الشخصيات السامة تهدد استقرار الأسرة .. احذر منها

حذرت سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، من خطورة بعض أنواع الأصدقاء الذين قد يمثلون تهديدًا للعلاقات الزوجية والاجتماعية إذا لم نحسن اختيار من نصاحبهم.

وأوضحت الاستشارية الأسرية، خلال حلقة برنامج "الرحلة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن أول هذه الشخصيات هي الشخصية الحسودة، التي لا ترى في حياتك إلا ما تحسدك عليه حتى لو كنت تواجه صعوبات وأزمات، فملامحها وتصرفاتها تفضح ما تخفيه من غيرة وحسد.

ولفتت إلي أن ثاني الشخصيات السامة فهي الشخصية اللئيمة، والتي وصفتها بأنها "شخصية منسوجة في الجينات"، تتعامل مع المعروف والجود بنكران وشح، وتنتقص منك مهما قدمت لها من خير، وتدور دائمًا في فلك الغدر والخيانة.

وأضافت عبد الفتاح أن ثالثها هي الشخصية الكاذبة، التي تكذب في كل الاتجاهات: "ليك وعليك"، فتختلق قصصًا عن الآخرين أمامك، وتفتري عليك أمامهم، محذرة من الانسحاب الهادئ من هؤلاء لحماية السمعة والعلاقات الأسرية.

وحذرت أيضًا من الشخصية الكيادة التي لا هدف لها سوى إثارة المشاكل وتكبيرها، مضيفة: "الكياد شخص تقعد معاه تخرج محروق، قاعد مستني يولعها حتى لو كان الجو هادي".

أما خامس الشخصيات قالت هي الشخصية الفضولية، التي تسعى بلا توقف لمعرفة تفاصيل حياتك الخاصة، ناصحة بالرد على أسئلتهم إما بسؤال مضاد، أو بطريقة كوميدية أو فلسفية دون تقديم أي معلومة .

وحذر من الشخصية الاستغلالية، التي لا تعرف سوى لغة الطلب والمنفعة الشخصية فقط، مؤكدة أن هناك فرقاً كبيراً بين قضاء الحوائج من باب الخير، وبين الوقوع في فخ الاستغلال.

ونصحت كل الأزواج والشباب المقبلين على الزواج بضرورة التدقيق في اختيار دوائر الأصدقاء المحيطين، لأن الصديق السيئ قد يهدم ما تبنيه في حياتك ببطء ودهاء.