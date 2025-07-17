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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير سبورتنج تشتعل غضبًا وجيوكيريس على أعتاب أرسنال في صفقة مثيرة للجدل

جيوكيريس
جيوكيريس
إسلام مقلد

تسود أجواء من التوتر والغضب داخل أروقة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد اقتراب المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من الرحيل إلى نادي أرسنال الإنجليزي، في صفقة ضخمة تبلغ قيمتها 62.4 مليون جنيه إسترليني، وسط احتجاجات جماهيرية شرسة وتهديدات من إدارة النادي.

غياب لافت عن التدريبات وتصعيد متواصل

تطورت الأمور بشكل متسارع خلال الأيام القليلة الماضية، حيث غاب جيوكيريس عن التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، ما اعتبره الكثيرون تصعيدًا واضحًا من اللاعب لإجبار الإدارة على تسريع إجراءات انتقاله إلى "الجانرز". وتشير التقارير إلى أن جيوكيريس أبلغ الإدارة برغبته الصريحة في خوض تجربة اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي.

رئيس النادي يلوّح بالعقوبات

في خطوة تعكس مدى استياء إدارة سبورتنج، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريديريكو فارانداس، رئيس النادي، حذر اللاعب من تغيبه غير المبرر عن التمارين، ملوّحًا باتخاذ إجراءات تأديبية ضده حال استمراره في هذا النهج. ورغم ذلك، فإن النادي لم يُخفِ أنه توصل لاتفاق مبدئي مع أرسنال على بيع اللاعب مقابل 55 مليون جنيه إسترليني كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى 7.4 مليون كحوافز إضافية، بعقد يمتد لخمس سنوات.

جماهير غاضبة ولافتات تعكس الولاء

موقف الجماهير لم يكن أقل حدة من الإدارة، إذ رفعت خلال المباراة الودية أمام سيلتيك الاسكتلندي لافتات هجومية ضد اللاعب، عبّرت فيها عن غضبها العارم تجاه فكرة رحيله. إحدى اللافتات كتبت: "أنا لا أبكي على من يرحلون، أنا سعيد بمن يبقون"، فيما جاءت لافتة أخرى أكثر حدة: "لا أحد فوق مصلحة النادي مهما كان اسمه"، في إشارة واضحة إلى أن ولاء الجماهير للنادي يتفوق على ارتباطها بأي نجم مهما بلغت قيمته.

الصفقة تقترب.. والجدل يحتدم

ورغم هذا التصعيد الجماهيري والإداري، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن أرسنال يقترب بشدة من إتمام صفقة جيوكيريس، خاصة مع إصرار اللاعب على الانتقال واستعداده لقبول شروط النادي اللندني. ويسعى أرسنال إلى حسم الأمور قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تدعيم خط الهجوم بلاعب بمواصفات جيوكيريس الفنية والبدنية.

صفقة محورية في صيف مشتعل

يُتوقع أن يكون انتقال جيوكيريس إلى أرسنال أحد العناوين العريضة لسوق الانتقالات في صيف 2025، ليس فقط بسبب قيمته المالية العالية، بل لما أفرزه من انقسامات واحتقان داخل نادي سبورتنج لشبونة. فهل ينجح أرسنال في حسم الصفقة دون خسائر جانبية؟ أم أن تصاعد الغضب الجماهيري وصرامة الإدارة البرتغالية سيحول دون إتمام واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل هذا الصيف؟

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