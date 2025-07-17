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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيت الشعر العربي ينظم أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الأصوات المعاصرة تحت اسم "ليلة محمد أبو دومة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

ينظم بيت الشعر العربي التابع لـصندوق التنمية الثقافية، أمسيةً شعريةً في تمام الساعة  الثامنة من مساء الأحد 20 يوليو الجاري، بمقر البيت في مركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، وذلك ضمن برنامجه الثقافي لدعم الحركة الأدبية وتشجيع التواصل بين الأصوات الشعرية المعاصرة من مختلف المحافظات المصرية.

يشارك في الأمسية نخبة من الشعراء الذين يمثلون عدة أجيال شعرية كما يمثلون اتجاهات جمالية متنوعة ومختلفة، وهم الشعراء:
أحمد نبوي، أحمد الجعفري، أمل جمال، بهية طلب، شيماء عزت، نادي حافظ، ويُشارك فى الأمسية ويديرها الشاعر عبد الحافظ بخيت.
هذا وتحمل الأمسية اسم الشاعر والأكاديمي المصري الراحل محمد أبو دومة، تكريمًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في الحقل الشعري والثقافي، وهو تقليد يتبعه بيت الشعر العربي بإطلاق أسماء عدد من الرموز الشعرية المعروفة على بعض فعالياته، تقديرًا لعطائها الممتد.

وفي تصريح له، أشار الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، إلى أن: "هذه الفعاليات تعكس التزام بيت الشعر بتقديم الأصوات الشعرية الجادة، وإحياء قيم التواصل الثقافي والفني بين الأجيال المختلفة، ويأتي تكريم اسم الشاعر محمد أبو دومة في هذا السياق بوصفه أحد الوجوه البارزة فى المشهد الثقافي والشعري الحديث.
وتأتي الأمسية ضمن الفعاليات الدورية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بهدف تعزيز الحراك الأدبي وتوفير منصات مستدامة للتعبير الثقافي والفني.

بيت الشعر العربي صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع الست وسيلة الجامع الأزهر

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