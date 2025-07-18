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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعـ.دام 15 كيلو أغذية غير صالحة وفاسدة بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة  سمير عتريس حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، من أبرزها تشغيل محال بدون تراخيص، حيث تم تحرير محاضر فورية لتلك المخالفات. كما تم رصد مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محاضر شهادات صحية ونظافة. 

وقام مفتشو الأغذية بإعدام كمية من الأغذية المتنوعة تقدر بـ15 كيلوجرامًا، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك في إطار توجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

دمياط محافظ دمياط تموين دمياط اغذية

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