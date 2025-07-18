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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول فيلم يحقق إنجاز في 2025.. Lilo & Stitch يتجاوز الـ المليار دولار

Lilo & Stitch
Lilo & Stitch
نجلاء سليمان

أعلنت شركة ديزني أن النسخة الحية من فيلم “Lilo & Stitch” تجاوزت المليار دولار في الإيرادات العالمية، ليصبح أول فيلم هوليودي في عام 2025 يحقق هذا الإنجاز. 

الفيلم جمع 416.2 مليون دولار في أمريكا الشمالية، إضافة إلى 584.8 مليون دولار من الأسواق العالمية، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 1.001 مليار دولار.

انطلق عرض Lilo & Stitch  في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 23 مايو 2025، مُحققًا أعلى افتتاحية في تاريخ عطلة Memorial Day بـ183 مليون دولار خلال أربعة أيام فقط.

وبحسب توضيح شركة ديزني، هذا النجاح جاء بفضل شعبية Stitch المتزايدة، إضافة إلى حملة تسويقية ضخمة تجسدت في زخم إعلانات Super Bowl وتجارب تفاعلية مع الجمهور. 

كما أعلنت ديزني في 26 يونيو عن بدء تطوير جزء ثانٍ من القصة، في ظل إقبال جماهيري كبير رغم انقسام الآراء حول نهاية الفيلم التي أثارت جدلاً أسريا.

تدور قصة فيلم “Lilo & Stitch” حول الطفلة ليلو، وهي فتاة يتيمة تعيش مع أختها الكبرى ناني بعد وفاة والديهما.

 ليلو فتاة خيالية تعاني من صعوبات في التأقلم الاجتماعي، وتجد صعوبة في تكوين صداقات. 

يتغير كل شيء عندما تتبنى مخلوقًا غريبًا من مأوى الحيوانات تُطلق عليه اسم “Stitch”، ظنًا منها أنه مجرد كلب صغير غريب الشكل لكنه كائن فضائي متمرد. 

LILO &stitch هوليوود ديزني

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