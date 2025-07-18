نائب محافظ مطروح: ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير الخدمات لمواطني الضبعة

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح مدينة الضبعة، برفقة العميد ياسر عامر رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة.

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة التي تتم بمدخل المدينة الشرقي تحت اشراف رئيس المدينة ،والتي من المقرر أن تستمر خلال الأيام القادمة لحين رفع كافة المخلفات من شوارع المدينة،

وأكد نائب المحافظ على أهمية استمرار الحملة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتكثيف أعمال النظافة.

كما تفقد نائب المحافظ سوق الخضار الاسبوعي الموجود بمنطقة وسط المدينة، واطّلع على أوضاع الباعة وتوافر السلع، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لتوفير مكان بديل وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

واختتمت الجولة بزيارة السوق الحضري المنفذ بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، والمقرر نقل الباعة إليه في إطار خطة تنظيم الأسواق وتوفير بيئة عمل مناسبة للبائعين.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في جهودها تحت قيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بالبنية التحتية تحقيقاً لتطلعات الأهالي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومحمد بدير – الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر فرع بنك QNB بمدينة العلمين الجديدة في احتفال رسمى بحضور اللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينه العلمين الجديدة

في إطار إستراتيجية البنك الهادفة لتعزيز انتشاره الجغرافي في جميع المحافظات ، تأكيدًا على التزامه بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الواعدة ودعم حضوره كبنك رائد في القطاع المصرفي المصري يحرص على تلبية الاحتياجات المالية لعملائه في مختلف أنحاء الجمهورية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لمجلس إدارة QNB مصر على افتتاح فرعه الجديد بمدينة العلمين الجديدة وسط صروحها العمرانية العملاقة بعقول وسواعد أبناء مصر كواحدة من إحدى مدن الجيل الرابع ، وكمدينة متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات ، ليأتي افتتاح فرع البنك اليوم كاضافة جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للحصول على الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين من أهالي العلمين وزوارها خاصة مع ما تشهده من إقبال سياحى. كبير خلال موسم الصيف مشيداً خلال تفقده لأقسام فرع البنك الجديد بالعلمين الجديدة ، ما يتضمنه من أعلى مستوى من التجهيزات، تتواكب مع تطورات مدينة العلمين الجديدة ، وتماشيٱ مع تكنولوجيا التحول الرقمي الذي تشهده كافة محافظات مصر والقطاعات الإدارية بها ، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تيسير سبل الحصول عليها.

وأشار المحافظ؛ إلى أن افتتاح فرع البنك سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين، والشركات وغيرها

ومشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود الدولة و محافظة مطروح للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في جميع القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.