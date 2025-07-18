قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يعلن أولى صفقاته الصيفية
ياسمين عز: مفيش راجل يمسح لست ويساعدها.. فرعون مصر الكبير ميعملش كده
حسام موافي: علاج الزايدة قديما كان بـ الشكّ.. والأشعة المقطعية قلبت الأمور
لعضوية الشيوخ.. الجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس ومحظورات المنصب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18-7-2025
الحرير المصري يعود من بوابة التوت.. مشروع وطني واعد لزراعة الشجرة وتربية دودة القز
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومفاجأة في كليات الهندسة والتجارة
تصل إلى 13,800 جنيه.. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
القاهرة الإخبارية: 900 شهيد في نقاط توزيع المساعدات بغزة و6 آلاف مصاب
حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح آدابه وأسباب قبوله
الرابطة تكشف عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2025/2026
قرار إسرائيلي مفاجئ بشأن السويداء .. وجنبلاط يحذر: لا حماية للدروز عبر التدخلات الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ مطروح: ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير الخدمات لمواطني الضبعة

نائب المحافظ خلال الجولة بمدينة الضيعة
نائب المحافظ خلال الجولة بمدينة الضيعة
ايمن محمود

 تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح مدينة الضبعة، برفقة العميد ياسر عامر رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة.

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة التي تتم بمدخل المدينة الشرقي تحت اشراف رئيس المدينة ،والتي من المقرر أن تستمر خلال الأيام القادمة لحين رفع كافة المخلفات من شوارع المدينة، 

وأكد نائب المحافظ على أهمية استمرار الحملة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتكثيف أعمال النظافة.

كما تفقد نائب المحافظ سوق الخضار الاسبوعي الموجود بمنطقة وسط المدينة، واطّلع على أوضاع الباعة وتوافر السلع، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لتوفير مكان بديل وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

واختتمت الجولة بزيارة السوق الحضري المنفذ بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، والمقرر نقل الباعة إليه في إطار خطة تنظيم الأسواق وتوفير بيئة عمل مناسبة للبائعين.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في جهودها تحت قيادة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بالبنية التحتية تحقيقاً لتطلعات الأهالي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومحمد بدير – الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر   فرع بنك  QNB بمدينة العلمين الجديدة في احتفال رسمى بحضور اللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينه العلمين الجديدة 

في إطار إستراتيجية البنك  الهادفة لتعزيز انتشاره الجغرافي في جميع المحافظات ، تأكيدًا على التزامه بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الواعدة ودعم حضوره كبنك رائد في القطاع المصرفي المصري يحرص على تلبية الاحتياجات المالية لعملائه في مختلف أنحاء الجمهورية

وجه اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لمجلس إدارة  QNB  مصر على افتتاح فرعه الجديد بمدينة العلمين الجديدة وسط صروحها العمرانية العملاقة بعقول وسواعد أبناء مصر كواحدة من إحدى مدن الجيل الرابع ، وكمدينة متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات ، ليأتي افتتاح فرع البنك اليوم كاضافة جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للحصول على الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين من أهالي العلمين وزوارها خاصة مع ما تشهده من إقبال سياحى. كبير خلال موسم الصيف مشيداً خلال تفقده لأقسام فرع البنك الجديد بالعلمين الجديدة ، ما يتضمنه من أعلى مستوى من التجهيزات، تتواكب مع تطورات مدينة العلمين الجديدة ، وتماشيٱ مع  تكنولوجيا التحول الرقمي الذي تشهده كافة محافظات مصر والقطاعات الإدارية بها  ، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تيسير سبل الحصول عليها.

وأشار  المحافظ؛  إلى أن افتتاح فرع البنك  سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين، والشركات وغيرها  

ومشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود الدولة و محافظة مطروح للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في جميع القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدينة الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

الرئيس التنفيذي لشركة "أسترونومر" ورئيسة الموارد البشرية في شركته

كاميرا القبلة.. فضيـ.حة تهز أوساط التكنولوجيا الأمريكية

ترشيحاتنا

الاهلي

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في تونس

إيزاك

ليفربول والهلال يتنافسان على ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

بالصور

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد