الهلال ينافس ليفربول على صفقة هجومية من العيار الثقيل

يواصل نادي الهلال السعودي سعيه لتعزيز خط الهجوم بصفقة عالمية، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، حيث وضع السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على رأس أولوياته لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي ماريزيو، فإن إدارة الهلال بدأت تتحرك بجدية للتفاوض مع اللاعب، خاصة في ظل تعثر صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والتي كانت الخيار الأول للفريق الأزرق.

إيزاك، الذي لفت أنظار عمالقة أوروبا وفي مقدمتهم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، كان قريبًا من الانتقال إلى "الريدز"، إلا أن المفاوضات مع نيوكاسل لم تسفر عن اتفاق نهائي، مما يفتح الباب أمام الهلال لخطف الصفقة.

وأكد دي ماريزيو أن انتقال اللاعب إلى الهلال ليس بالأمر المعقد، خاصة أن نادي نيوكاسل مملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما قد يسهل عملية انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين، في صفقة قد تكون من الأضخم هذا الصيف.

ويُعد ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قدم موسمًا رائعًا مع نيوكاسل، شارك خلاله في 42 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 6 آخرين، ما جعله هدفًا ثمينًا للعديد من الأندية الكبرى.