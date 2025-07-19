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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي
دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي
مروج حسني

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن دعمها الكامل للإعلامية بوسي شلبي، وسط الأزمة القضائية التي تواجهها مع عائلة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتي تتهمها بالتشهير وتزوير عقد الزواج، وتطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

وكتبت رانيا عبر حسابها على “إنستجرام” رسالة مطولة، أكدت فيها أن الفنان الراحل هو من قدم بنفسه قسيمة الزواج الرسمية منذ عام 2004، مستنكرة تجاهل وسائل الإعلام لهذا الأمر.

وأضافت: “جاء الحق وزهق الباطل”، مشددة على أن الحقيقة لا بد أن تظهر في النهاية، مؤكدة تضامنها مع بوسي شلبي ضد الهجوم الموجه لها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/oBlOKmy9suM

رانيا فريد شوقي بوسي شلبي محمود عبدالعزيز

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