موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتب الصحفي علي السيد

ينعى موقع صدى البلد الإخباري، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل وجميع الصحفيين والعاملين بالموقع، والدة الكاتب الصحفي علي السيد نائب رئيس تحرير الأهرام.

تتقدم أسرة "صدى البلد" بخالص العزاء والمواساة للكاتب الصحفي علي السيد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وانتقلت اليوم والدة الكاتب الصحفي علي السيد إلى جوار ربها وكتب عبر صفحته الشخصية : أمي في ذمة الله..

رحلت اليوم ومعها غاب قمر السماء وشمس النهار.. رحلت أكرم من رأت عيني، وأنقى من عرفت.. رحلت من كنت أراها كالجبل لا تهزها العواصف.. رحلت وتلك إرادة الله .. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.