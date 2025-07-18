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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السماحي: أنغام تتألق دائمًا .. ولا مقارنة بينها وبين شيرين

السماحي
السماحي
منار عبد العظيم

أشاد الكاتب أحمد السماحي بالفنانة أنغام، مؤكدًا أنها تتمتع بـ"اختيارات غنائية عظيمة"، وهي دائمًا ناجحة ومتألقة في أعمالها.

 وأضاف السماحي  أن أنغام لديها قدرة على التجدد ومواكبة العصر، وهو ما يجعلها تحافظ على شعبيتها بين الجمهور الشبابي.

تتفاعل مع كل عصر وتحتفظ بجمهورها

وقال السماحي خلال برنامج اخر النهار المذاع على قناة النهار إن أنغام تعرف كيف تُخاطب كل جيل، وتحافظ على رونقها الفني دون أن تفقد هويتها، مشيرًا إلى أن الشباب يحبونها ويتابعونها باستمرار، لأنها تقدم فنًا راقيًا ومتنوعًا يناسب مختلف الأذواق.

لا مقارنة بين أنغام وشيرين.. لكل منهما لون مختلف

وفي حديثه عن الفرق بين أنغام وشيرين عبد الوهاب، شدد السماحي على أنه "لا توجد مقارنة بينهما"، لأن لكل فنانة لون غنائي مختلف وطابع فني خاص.


وقال:"في فرق كبير.. أنغام كبيرة، ولونها الغنائي مختلف تمامًا عن شيرين، ومفيش مقارنة بين الاتنين".

الفنانة أنغام أنغام برنامج اخر الكلام

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