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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

المخدرات السبب.. محامي زوج هدير عبد الرازق يفجر مفاجآت عن فيديو الضرب

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق

كشف محامي زوج هدير عبد الرازق، تفاصيل جديدة وصادمة تتعلق بالفيديو المتداول مؤخرًا، والذي يظهر لحظة تعرضها للضرب والسحل من رجل داخل إحدى الشقق السكنية.

وتداول نشطاء على منصات "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستجرام"، مقطع فيديو تبلغ مدته أكثر من دقيقتين، التقط عبر كاميرات مراقبة مثبتة داخل شقة، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على البلوجر هدير عبد الرازق، ويقوم بسحلها  وسط صرخات واستغاثات منها، مصحوبة بشتائم وعبارات خادشة للحياء.

وقال المحامي هيثم بسام، دفاع زوج البلوجر هدير عبد الرازق، في واقعة الفيديو المتداول للبلوجر، والذي يظهر مشاجرة حادة داخل أحد المنازل، مؤكدًا أن موكله هو الزوج الشرعي لـ هدير، وأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

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