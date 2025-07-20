برج الثور| حظك اليوم الأحد 20 يوليو 2025 .. صعوبة في إنجاز مهامك

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الأحد 20 يوليو 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 20 يوليو 2025

قد لا يكون هذا اليوم مثمرًا جدًا بالنسبة لك. قد تطرأ بعض التغييرات، وقد تفقد شجاعتك وعزيمتك، بسبب سفرك لمسافات قصيرة.

توقعات برج الثور مهنيا

قد تجد صعوبة في إنجاز مهامك في الوقت المحدد، وقد يكون هذا مصدر قلق لك.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يحدث انقطاع في التواصل بينك وبين شريكك، مما قد يُفسد علاقتكما. يُنصح بالهدوء.

توقعات برج الثور ماليا

قد لا يكون الوضع المالي جيدًا وقد تجد صعوبة في تلبية متطلباتك.

توقعات برج الثور صحيا

قد لا تكون صحتك جيدة، قد تُصاب أيضًا ببعض المشاكل المرتبطة بالحرارة.