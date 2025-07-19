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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ثلاث حالات توجب صيام شهرين متتابعين ككفارة..عالم أزهري يكشف عنها

صيام شهرين متتابعين
صيام شهرين متتابعين
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور عطية لاشين، الأستاذ بجامعة الأزهر وأحد علماء هيئة كبار العلماء، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الأحوال التي يجب فيها على المسلم صيام شهرين متتابعين ككفارة، وذلك ردًّا على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين.

واستهل الدكتور لاشين إجابته ببيان أن الكفارات في الشريعة الإسلامية جاءت رحمة من الله بعباده، لإصلاح ما قد يقع فيه المسلم من تقصير، سواء في حق الله أو في حق غيره من الناس، مستشهدًا بقوله تعالى:
﴿يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفًا﴾ [النساء: 28]، وبقوله: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود: 114].

وأوضح أن الكفارات على نوعين:

أحدهما يتعلق بالتقصير في جانب الله، فشُرعت الكفارة لتمحو هذه السيئات، والآخر يتعلق بما ارتكبه الإنسان تجاه أخيه، فكان لزامًا عليه أن يُكفّر عن فعله.

ثم بيّن فضيلته أن ثلاث حالات محددة في الشريعة الإسلامية توجب صيام شهرين متتابعين على الترتيب، وهي كما يلي:

1. كفارة القتل الخطأ
من وقع في قتل نفسٍ خطأً، فقد أوجب الله عليه دية تُدفع لأهل القتيل، بالإضافة إلى كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، فعليه صيام شهرين متتابعين، واستدل بقول الله تعالى:
﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله﴾ [النساء: 92].

2. كفارة الظهار
وهو أن يُشبه الرجل زوجته بمحارمه من النساء، كأن يقول لها: "أنتِ عليّ كظهر أمي"، فإذا أراد الرجوع إلى زوجته، وجب عليه أن يكفر، والكفارة هنا لها خصال على الترتيب، أولها عتق رقبة، فإن لم يجد، فعليه صيام شهرين متتابعين، كما ورد صريحًا في قوله تعالى:
﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: 4].

3. كفارة الجماع في نهار رمضان
من أفسد صيامه بالجماع مع زوجته في نهار رمضان، فقد ارتكب مخالفة عظيمة، وتلزمه كفارة مغلظة، وهي مرتبة أيضًا: عتق رقبة، فإن لم يجد، فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.
وقد استدل الدكتور لاشين بما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: "هلكت! قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم..."، فذكر له النبي خصال الكفارة.

وأشار الدكتور عطية لاشين إلى أن هذه التشريعات إنما جاءت لتدل على سعة رحمة الله وعدله في التعامل مع ما قد يقع فيه الإنسان من زلات، مؤكدًا أن الكفارات وسيلة للتطهير، وفرصة لتصحيح المسار، والتوبة الصادقة.

صيام شهرين كفارة الدكتور عطية لاشين هيئة كبار العلماء التوبة الصادقة

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