قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
لوفيجارو : آن أوان استيقاظ أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة
ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة
بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني
بعد أزمة اللوحات.. مها الصغير توجه رسالة مؤثرة في أول ظهور لها|فيديو
أعمال تعدل في ثوابها أجر الحج أو العمرة.. لا تجعل فضلها يفوتك
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"الهجرة النبوية.. تأسيس أمة وبناء حضارة" في ندوة جديدة لملتقى المرأة بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

يستضيف الجامع الأزهر الشريف اليوم ندوة جديدة ضمن سلسلة برامجه المخصصة للمرأة، وذلك تحت عنوان "الهجرة النبوية: بناء أمة وتأسيس حضارة"، وتأتي هذه الفعالية في إطار فعاليات الموسم الخامس والعشرين للبرنامج التوعوي الذي يُعنى بشؤون المرأة والأسرة، ويعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيه من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

تُعقد هذه الندوة كحلقة ثالثة ضمن البرنامج الحالي، ويشارك فيها نخبة من الأكاديميات المتخصصات، حيث تلقي المحاضرة الدكتورة منى صبحي، أستاذ الجغرافيا ووكيل كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتورة وصال حمدي، أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي بنفس الكلية، وتدير اللقاء الدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر.

وفي تعليقه على هذا البرنامج، أشار الدكتور عبد المنعم فؤاد إلى أن الندوات الموجهة للمرأة والأسرة تناقش مختلف القضايا التي تمس واقع الأسرة، وتتناول التحديات التي تواجه المرأة المسلمة والعربية، مؤكدًا أن هذه البرامج تقدم حلولًا عملية مدروسة لمشكلاتها.

وأضاف أن الموسم الحالي هو امتداد لما تم تقديمه خلال المواسم السابقة، حيث يتم تنظيم محاضرة أسبوعية كل يوم سبت على مدار أربعة أسابيع، تتناول محاور متنوعة تنسجم مع موضوع البرنامج.

كما شدد المشرف على الرواق الأزهري على أهمية هذه البرامج في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بالقضايا المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، موضحًا أن التسجيل في هذه الفعاليات يتم بشكل مسبق عبر رابط إلكتروني، وأن الحضور يقتصر على النساء، مع اشتراط الالتزام الكامل بحضور جميع المحاضرات، حيث تُمنح المشارِكات شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر في نهاية البرنامج.

واختتم فؤاد حديثه بالتأكيد على أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا بقضايا المرأة والأسرة، وقد نظم خلال الأعوام الماضية العديد من الملتقيات العلمية والندوات الهادفة، التي تُعالج قضايا المرأة والطفل والأسرة بمنظور علمي وديني واجتماعي متكامل.

الجامع الأزهر شيخ الأزهر ملتقى المرأة الرواق الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..لا تخلط بين شعورك والواقع

برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025.. لا تهمل الجانب الإنساني

برج القوس حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..خذ وقتك في التفكير قبل الموافقة

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد