"الهجرة النبوية.. تأسيس أمة وبناء حضارة" في ندوة جديدة لملتقى المرأة بالجامع الأزهر

يستضيف الجامع الأزهر الشريف اليوم ندوة جديدة ضمن سلسلة برامجه المخصصة للمرأة، وذلك تحت عنوان "الهجرة النبوية: بناء أمة وتأسيس حضارة"، وتأتي هذه الفعالية في إطار فعاليات الموسم الخامس والعشرين للبرنامج التوعوي الذي يُعنى بشؤون المرأة والأسرة، ويعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيه من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

تُعقد هذه الندوة كحلقة ثالثة ضمن البرنامج الحالي، ويشارك فيها نخبة من الأكاديميات المتخصصات، حيث تلقي المحاضرة الدكتورة منى صبحي، أستاذ الجغرافيا ووكيل كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتورة وصال حمدي، أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي بنفس الكلية، وتدير اللقاء الدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر.

وفي تعليقه على هذا البرنامج، أشار الدكتور عبد المنعم فؤاد إلى أن الندوات الموجهة للمرأة والأسرة تناقش مختلف القضايا التي تمس واقع الأسرة، وتتناول التحديات التي تواجه المرأة المسلمة والعربية، مؤكدًا أن هذه البرامج تقدم حلولًا عملية مدروسة لمشكلاتها.

وأضاف أن الموسم الحالي هو امتداد لما تم تقديمه خلال المواسم السابقة، حيث يتم تنظيم محاضرة أسبوعية كل يوم سبت على مدار أربعة أسابيع، تتناول محاور متنوعة تنسجم مع موضوع البرنامج.

كما شدد المشرف على الرواق الأزهري على أهمية هذه البرامج في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بالقضايا المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، موضحًا أن التسجيل في هذه الفعاليات يتم بشكل مسبق عبر رابط إلكتروني، وأن الحضور يقتصر على النساء، مع اشتراط الالتزام الكامل بحضور جميع المحاضرات، حيث تُمنح المشارِكات شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر في نهاية البرنامج.

واختتم فؤاد حديثه بالتأكيد على أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا بقضايا المرأة والأسرة، وقد نظم خلال الأعوام الماضية العديد من الملتقيات العلمية والندوات الهادفة، التي تُعالج قضايا المرأة والطفل والأسرة بمنظور علمي وديني واجتماعي متكامل.