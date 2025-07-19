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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل هناك دُعَاءً لو قُلْتُهُ تُقْضَى حَاجَتِي؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء قضاء الحاجة
دعاء قضاء الحاجة
شيماء جمال

هل هناك دُعَاءً لو قُلْتُهُ تُقْضَى حَاجَتِي ؟ سؤال ورد إلى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية 

وأجاب مجدى عاشور عن السؤال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: إذا وفقك الله للدعاء بانكسار ، فقد ضمن لك الإجابة ، قال تعالى:(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

وتابع: فإذا كان للإنسان حاجة - مهما كانت - فَلْيَدْعُ بتذلل واضطرار ويقين بوعد الله ، وخير له أن يفعل كما جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَني قال : " إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت فهو خير لك . قال : قادمة ، قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء :

" اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي ، اللهم فَشَفَعَهُ فِي" . قال : ففعل الرَّجُلَ فَبَرَأَ (أي شفاه الله) .

فافعل ذلك وكرره ولا تَمَلَّ ، فقد ضَمِنَ الله لك الإجابة بما فيه خيرك .

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لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي)

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك)

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