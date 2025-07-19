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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السائحة الكورية كاربي سيندي تدعو الجميع لزيارة الآثار والمدن المصرية: لا تترددوا

السائحة الكورية كاربي سيندي
السائحة الكورية كاربي سيندي
إسراء صبري

قالت صانعة المحتوى والسائحة الكورية كاربي سيدني إنها كانت مترددة في زيارة مصر بسبب ما يردده البعض على الإنترنت، لكنها فوجئت بأن الواقع مختلف تمامًا، بل أجمل بكثير مما توقعت. 

وأضافت: "أشعر بالأمان في كل مكان زُرته.. الشعب المصري رحّب بي بحب واحترام".

وفي مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”، أوضحت "سيندي" أنها لا ترى فقط الجوانب السياحية في مصر، بل تلمس كرم الناس ودفء المشاعر، معتبرة أن هذه الجوانب هي ما يجب أن يُعرَض للعالم، لا الصور السلبية المنتشرة في بعض المحتويات. 

وتابعت: "كان لا بد أن أوثّق هذا الكرم الحقيقي، وأُظهر للعالم وجه مصر الجميل".

وشجعت كاربي جميع أصدقائها في كوريا على زيارة مصر، قائلة: "لا تترددوا، فقط خذوا القرار، وستشعرون بمدى روعة هذا البلد منذ اللحظة الأولى للهبوط على أرضه"، مؤكدة أنها ستعود قريبًا لاستكشاف المزيد من المدن والمعالم المصرية.

السائحة الكورية السائحة الكورية كاربي سيدني الإنترنت الشعب المصري كوريا

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