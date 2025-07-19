لليوم الثاني.. الأهلي يواصل تدريباته في معسكر تونس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني اليوم، السبت، في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو ، خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

ويتدرب الأهلي على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة فى مدينة طبرقة التونسية، ويشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الثاني للمعسكر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر أمس الجمعة، استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.