فستان مجسم .. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الجديد

نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة جذابة.

وظهرت سارة سلامة، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الرمادي، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة، في المكياج على الألوان البسيطة لتبرز جمال عيونها، واختار أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة.

ونعرض لكم صور الفنانة سارة سلامة