الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في مدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

