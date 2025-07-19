استراتيجية الزمالك الجديدة: ملعب متوسط أولًا.. ومفاجأة كبرى قيد التحضير

كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر مستجدات العمل في فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن المشروع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بعد الانتهاء من التصميمات الهندسية.

وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تايم سبورتس"، أن النادي بدأ العمل على ملاعب الكرة الطائرة وكرة السلة، إلى جانب منشآت استثمارية ستساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مهمة تخدم أهداف النادي.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضًا تجهيز ملاعب لكرة القدم، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم نقل تدريبات الفريق الأول إليها بشكل تدريجي، مضيفًا: "نجهز ملاعب بمواصفات عالمية تليق باسم الزمالك".

وعن فكرة إنشاء استاد خاص بالفريق الأول، أكد نصر أن إدارة الزمالك قررت عدم إنشاء استاد ضخم تقليدي في هذه المرحلة، نظرًا لعدم جدواه الاقتصادية حاليًا، مؤكدًا أن الأولويات تتجه لمشاريع تحقق عوائد مباشرة وتلبي الاحتياجات الحالية للنادي.

وأوضح: "نخطط لإنشاء ملعب متوسط السعة (8 – 10 آلاف متفرج) بفرع أكتوبر، وقد يستضيف بعض المباريات مستقبلاً، بينما سيكون الأستاد الأكبر المنتظر في موقع مختلف، وهناك مفاجأة قادمة بهذا الشأن".

واختتم حديثه قائلًا: "نعمل برؤية استراتيجية لتوسيع قاعدة الزمالك جماهيريًا وخدميًا. حققنا إنجازات مهمة في وقت قصير، ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية تليق باسم النادي وجماهيره العريضة".