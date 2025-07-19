قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء السوداني: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر
من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده
تنسيق دبلوم الصنايع 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة
الأهلي يوضح موقفه من ظهور إمام عاشور في حفل بالساحل الشمالي
كيفية عمل كيك البسكويت البارد.. المقادير وطريقة التحضير
نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها
رحيل أمير توفيق عن الأهلي.. اعرف التفاصيل
20 مصابا بعضهم بجروح خطيرة في حادث دهس بلوس أنجلوس
غرامة وتحقيق ومصير غامض في الزمالك.. ملف فتوح لم يغلق بعد
الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا حول تفسير قوله تعالى "ويمكر الله".. ماذا قالت؟
من وظيفة الأحلام إلى التسريح.. كيف يزلزل الذكاء الاصطناعي مستقبل العمل في التكنولوجيا؟
محافظ البنك المركزي: يجب إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حمله مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرورعلي الأنشطة والأسواق حيث اسفرت الحمله التموينية عن تحرير محضر جنحة وتم التحفظ على مضبوطات بكمية قدرها (٣٣ طن) مواد كيميائية بناحية المنطقة الصناعية ، خارج زمام بساتين الاسماعيلية ،انشاص الرمل،مركز بلبيس.

وتم تحرير محضر رقم (١٧٣٢٥) لعام ٢٠٢٥م جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسئول عن مخزن مواد كيميائية لحيازته وتخزينه  واستخدامه مواد كيميائية تستخدم كمستلزمات إنتاج فى صناعة المنظفات الصناعية وجميعها غير مدون عليها اى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية اوتاريخ الإنتهاء او بلد المنشأ أو نوع المنتج وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش وتم التحفظ على١٤ تانك بلاستيك مملوء بمادة سيليكات صوديوم سائلة×(١طن) سعة التانك الواحد بإجمالي كمية قدرها (١٤طن) وعدد (١٨) جمدانة بلاستيك مملوءة بمادة سيليكات صوديوم سائلة ×(٦٠كجم) سعة الجمدانة الواحدة بإجمالي كمية قدرها(١٠٨٠كجم) بما يعادل (١طن) وعدد(١٨) تانك بلاستيك مملوء بمادة مطهر صناعى(فورمالين ٣٧٪) ×(١طن) سعة التانك الواحد بإجمالي كمية قدرها (١٨طن).

الشرقية محافظ الشرقية التموين وزارة التموين بالشرقية مباحث التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

روديجير

ريال مدريد يدرس بيع روديجر في الميركاتو الصيفي

كورتوا

كورتوا يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

الدوري

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري المصري للموسم الجديد

بالصور

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد