ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حمله مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرورعلي الأنشطة والأسواق حيث اسفرت الحمله التموينية عن تحرير محضر جنحة وتم التحفظ على مضبوطات بكمية قدرها (٣٣ طن) مواد كيميائية بناحية المنطقة الصناعية ، خارج زمام بساتين الاسماعيلية ،انشاص الرمل،مركز بلبيس.

وتم تحرير محضر رقم (١٧٣٢٥) لعام ٢٠٢٥م جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسئول عن مخزن مواد كيميائية لحيازته وتخزينه واستخدامه مواد كيميائية تستخدم كمستلزمات إنتاج فى صناعة المنظفات الصناعية وجميعها غير مدون عليها اى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية اوتاريخ الإنتهاء او بلد المنشأ أو نوع المنتج وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش وتم التحفظ على١٤ تانك بلاستيك مملوء بمادة سيليكات صوديوم سائلة×(١طن) سعة التانك الواحد بإجمالي كمية قدرها (١٤طن) وعدد (١٨) جمدانة بلاستيك مملوءة بمادة سيليكات صوديوم سائلة ×(٦٠كجم) سعة الجمدانة الواحدة بإجمالي كمية قدرها(١٠٨٠كجم) بما يعادل (١طن) وعدد(١٨) تانك بلاستيك مملوء بمادة مطهر صناعى(فورمالين ٣٧٪) ×(١طن) سعة التانك الواحد بإجمالي كمية قدرها (١٨طن).