هدية من البيطريين للأعضاء وأسرهم في محافظة الشرقية

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن تنظيم حملة طبية مجانية متخصصة للأطباء البيطريين وأسرهم بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع إحدى شركات الرعاية الطبية.

وقالت نقابة البيطريين في بيان إن الحملة المقرر لها السبت 19 يوليو 2025، تتم كذلك بالتعاون مع مستشفى شهير لعلاج الكلى والمسالك البولية بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابة الفرعية بالشرقية، برئاسة الدكتور عبد العليم فؤاد.

وأشارت النقابة العامة إلى أن الحملة الطبية تبدأ في الساعة العاشرة صباحا، بقاعة اتحاد المهن الطبية بالزقازيق، وتقدم الخدمات التالية للأطباء البيطريين وأسرهم:

خدمة كشف طبي متخصص.

عمل موجات صوتية (سونار) على البطن والحوض.

تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراءات أو عمليات جراحية للمستشفى بأسعار خاصة متفق عليها.

وبحسب البيان، تشمل الحملة الكشف في التخصصات التالية:

أمراض الكلى واستخراج الحصوات بأحدث الطرق.

أمراض البروستاتا.

أمراض وأورام المثانة.

أمراض الجراحة العامة (المرارة، البواسير، الفتق، وغيرها).

ودعت النقابة العامة جميع الأطباء البيطريين في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة للاستفادة من هذه الفرصة المميزة.

وأشارت البيطريين في ختام بيانها إلى أنه سيتم تنظيم حملات طبية في تخصصات متنوعة بباقى المحافظات تباعا.