خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بالخارجة

تتفرد مدينةالخارجة بمحافظة الوادي الجديد باعتماد وزارة البيئة لها كأول مدينة مصرية صديقة للبيئة والمناخ، وذلك بعد نجاحها فى تنفيذ خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتنفيذ توجيهات القيادة المختصة نحو تطوير شامل للبنية التحتية، بما يحقق رضا المواطن ويواكب متطلبات التنمية بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وإشراف جهاد المتولي رئيس المركز.

وتستكمل مدينة الخارجة جهودها لرفع كفاءة المناطق العشوائية حيث بدأت أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع طلعت ضرغام، وذلك في المسافة الممتدة من نهاية حي السبط وحتى موقف الأقاليم، لتشمل جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي، وتيسير حركة المشاة والمركبات، وتوفير بيئة حضارية تليق بأهالي المدينة. كما جرى رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية والعمل على توفير مسكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانياً وصحياً وبيئياً واجتماعياً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.