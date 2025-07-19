مواصفات نيسان باترول الجديدة

أطلقت نيسان مصر الجيل السابع من سيارتها الأسطورية نيسان باترول، التي تمثل امتدادًا لإرث يمتد لأكثر من 70 عامًا.

تأتي هذه السيارة بتصميم مميز يجمع بين القوة والأناقة، مما يجعلها الخيار المثالي لعشاق السيارات الفارهة متعددة الاستخدامات.

تتميز نيسان باترول الجديدة بمحركات قوية، حيث يتوفر خياران: محرك V6 مزود بتربو مزدوج بقوة 425 حصانًا، ومحرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 316 حصانًا. كما تحتوي على تكنولوجيا متطورة تشمل ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات ونظام تعليق متكيّف لتحسين الأداء.

تحظى المقصورة بفخامة استثنائية، حيث تضم مقاعد بتقنية "صفر جاذبية"، وشاشتين قياس 14.3 بوصة. كما توفر السيارة أنظمة أمان متقدمة مثل نظام الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة.

تؤكد نيسان من خلال باترول الجديدة التزامها بتقديم تجربة قيادة لا تضاهى، تجمع بين الفخامة والأداء القوي، مما يعكس رؤية الشركة في الابتكار وتلبية احتياجات السوق المصري.