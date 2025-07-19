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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رفقة ابنته .. أحمد سعد يتفاعل مع جمهوره على أنغام "مكسرات"

أحمد سعد رفقة ابنته
أحمد سعد رفقة ابنته
تقى الجيزاوي

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره احدث ظهور له بفيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ،  وهو يرقص على أنغام أحدث أغانيه “مكسرات” وظهر رفقة ابنته ، ولاقي الفيديو تفاعل كبير من جمهوره ومحبيه عبر السوشيال الميديا.

وأغنية “مكسرات” من كلمات حازم إكس وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى .

النصف الأول من ألبوم أحمد سعد

وحقق النجم أحمد سعد انتشارا كبيرا بألبومه الجديد "بيستهبل" الذي أطلق المرحلة الأولى منه خلال الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة وتصدر التريند عبر موقع يوتيوب وإكس.

وخلال الساعات الماضية تواجدت ٣ أغنيات من الأغاني الخمسة التي أطلقت أمس في قائمة "يوتيوب تريند" بعد انتشارها بين الجمهور بشكل كبير.

الأغنية الأولى التي تواجدت في قائمة التريند هي أغنية "تاني" التي قدمها أحمد سعد بمشاركة النجمة روبي، والأغنية الثانية هي أغنية "بطة" كما دخلت أغنية "مكسرات" القائمة أيضا.

ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد المرحلة الثانية من الألبوم يوم ٢٤ من يوليو الجاري حيث يطلق ٥ أغاني إضافية وهي "اتحسدنا وبلونة وشفتشي واتك اتك وحبي ياه ياه.

أحمد سعد ألبوم أحمد سعد أغاني أحمد سعد

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