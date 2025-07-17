أحمد سعد في صدارة يوتيوب تريند بـ3 أغنيات من "بيستهبل"

حقق النجم أحمد سعد انتشارا كبيرا بألبومه الجديد "بيستهبل" الذي أطلق المرحلة الأولى منه أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة وتصدر التريند عبر موقع يوتيوب وإكس.

وخلال الساعات الماضية تواجدت ٣ أغنيات من الأغاني الخمسة التي أطلقت أمس في قائمة "يوتيوب تريند" بعد انتشارها بين الجمهور بشكل كبير.

الأغنية الأولى التي تواجدت في قائمة التريند هي أغنية "تاني" التي قدمها أحمد سعد بمشاركة النجمة روبي، والأغنية الثانية هي أغنية "بطة" كما دخلت أغنية "مكسرات" القائمة أيضا.

ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد المرحلة الثانية من الألبوم يوم ٢٤ من يوليو الجاري حيث يطلق ٥ أغاني إضافية وهي "اتحسدنا وبلونة وشفتشي واتك اتك وحبي ياه ياه".