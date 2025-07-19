شهاب جديد.. القبض على سائق ميكروباص هدد شخصا بسلاح أبيض في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى على أحد الأشخاص بالإسكندرية.

تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض لخلاف بينهما حول تعريفة الركوب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) ، وبحوزته "مفك حديدى " المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.