مصطفى سعد ميسي: الله يسامحك يا كولر.. ومباراة المغرب "الأسوأ" في مسيرتي

قال مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الحالي والأهلي السابق، إنه ليس نادمًا على تجربته مع الأهلي رغم أنه لم يحصل على فرصته كاملة بسبب مستر كولر، مشددًا «الله يسامحك يا كولر»، وذلك في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وتابع "ميسي": كان نفسي أشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، كلنا بنجتهد عشان نلعب بطولات كبيرة بالحجم ده، وإن شاء الله أكون متواجد مع منتخب مصر الفترة القادمة.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: روجيرو ميكالي مدرب عالمي، وكنت متوقع إنه يكمل في الدوري المصري، وتواجد الثنائي زيزو والنني أضاف لنا كثيرًا في البطولة، وهذا الجيل حقق إنجازًا تاريخيًا بالتواجد ضمن فرق المربع الذهبي في الأولمبياد وهو إنجاز لم يتحقق منذ 50 : 60 سنة، وبعض أفراده مكسرين الدنيا حاليًا في الدوري المصري.



وواصل لاعب زد: مباراة المغرب في الأولمبياد، أصعب لحظة في مشواري الكروي، قدمنا مستويات مميزة في بطولة إفريقيا والأولمبياد، وتلقينا خسارة مؤلمة مثل باريس سان جيرمان، متابعًا: اعمل واجتهد من أجل التواجد مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن الذي يمنح الفرصة للجميع.

واختتم مصطفى سعد ميسي: إمام عاشور أفضل لاعب، والثلاثي هيثم شعبان وأحمد سامي وزيزو أضافوا لي الكثير، وأتمنى عمل انطلاقة قوية مع زد الموسم القادم والاحتراف في الخارج، وإن شاء الله نتواجد ضمن السبعة الكبار.