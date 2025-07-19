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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفاجأة .. التمارين الرياضية تساعد في علاج هذه الأمراض المزمنة| اعرف الشروط

الرياضة
الرياضة

تلعب التمارين الرياضية دور كبير في حماية الإنسان من الأمراض بل والمساعدة في علاجها 

ووفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" فإن التوازن من الأمور الأخرى المهمة في ممارسة التمارين، بالأخص للبالغين الأكبر سنًا ومَن يجدون صعوبة في الحركة فقد تحمي ممارسة تمارين التوازن من السقوط وتقلل من احتمال التعرض لإصابات ناتجة عن السقوط ومن التمارين التي يمكن أن تحسن التوازن المشي للخلف والوقوف على قدم واحدة.

فوائد الرياضه للأمراض المزمنة 

إليك أمثلة على فوائد ممارسة التمارين الرياضية في التعايش مع بعض الأمراض.

التهاب المفاصل

يمكن أن تخفف ممارسة التمارين الرياضية من الألم وتبني العضلات حول المفاصل وتخفف من تيبُّس المفاصل ويمكن أن تساعد المصابين بالتهاب المفاصل في التحرك على نحو أفضل وتحسين جودة حياتهم.
الربو 

غالبًا تساعد ممارسة التمارين الرياضية في التحكم في نوبات الربو ومدى شدتها.
ألم الظهر

 التمارين الهوائية ذات التأثير المحدود هي تمارين منتظمة تزيد سرعة ضربات القلب دون تعريض الجسم للإجهاد ويمكنها أن تعزز قوة الظهر وتساعد العضلات في أداء وظيفتها بشكل أفضل.

ويمكن أن تساعد تمارين عضلات البطن والظهر، التي يُطلق عليها تمارين تقوية وسط الجسم، في تخفيف الأعراض من خلال تقوية العضلات المحيطة بالعمود الفقري.

السرطان

تساعد التمارين الرياضية في تحسين جودة حياة المصابين بالسرطان، ويمكنها تعزيز لياقتهم البدنية ويمكن للتمارين تقليل احتمالات الوفاة بسبب سرطان الثدي أو سرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستاتا.


الخرَف

 يمكن أن تحسن التمارين الرياضية مهارات التفكير لدى المصابين بالخرَف فالأشخاص الذين يتحركون بانتظام أقل عرضة للإصابة بالخرَف ومشكلات التعلم والتفكير.


الاكتئاب والقلق

تساعد الممارسة المنتظمة للرياضة في تخفيف الأعراض المصاحبة للاكتئاب والقلق.


داء السكري

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين بانتظام في خفض مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساعد في التحكم في الوزن وتعزيز الطاقة وفي حال الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، فقد تقلل ممارسة التمارين احتمال الوفاة نتيجة لمرض القلب.


أمراض القلب

تساعد ممارسة التمارين بانتظام في تحسين صحة القلب ويمكن أن تقلل احتمال الوفاة نتيجة لمرض القلب وتقلل من احتمال تفاقم مرض القلب.
هشاشة العظام

تسبب هذه الحالة ترقق العظام وضعفها. وتساعد بعض التمارين الرياضية، مثل المشي السريع ورفع الأوزان، في تعزيز قوة العظام وإبطاء فقدان الكتلة العظمية.


 التمارين الرياضية الآمنة


قد يقترح الطبيب ممارسة بعض التمارين الرياضية لتخفيف الألم أو تقوية الجسم. بناءً على حالتك، قد لا تتمكن من ممارسة بعض التمارين في أي حال من الأحوال أو عند اشتداد المرض. وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى استشارة اختصاصي العلاج الطبيعي أو الوظيفي قبل بدء ممارسة الرياضة.

قد يختار المصابون بآلام أسفل الظهر مثلاً تمارين تزيد سرعة ضربات القلب دون تعريض الظهر للإجهاد. كما أن المشي والسباحة من الخيارات الجيدة.

من المهم أن يحتفظ المصابون بالربو بمِنشَقة في متناول يديهم أثناء التمرين، فقد تحدث لهم نوبة خلال ممارستهم للتمرين.

أما المصابون بالتهاب المفاصل، فتعتمد التمارين على نوع التهاب المفاصل والمفصل المصاب يمكن لطبيب، مثل اختصاصي العلاج الطبيعي أن يساعدك في وضع خطة تمارين تفيد المفاصل ولا تصيبها بالضرر.

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