المستشار وسام إسماعيل: محددات الدعاية الانتخابية للمرشحين لا يجوز كسرها

قال المستشار وسام إسماعيل الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر إن هناك العديد من المعايير والضوابط المحددة للحملات الانتخابية، لافتا إلى أن الدعاية بدأت بالفعل وفقا للمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

بدء الدعاية الانتخابية

وأكد المستشار وسام إسماعيل، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة» أن الدعاية الانتخابية بدأت منذ يوم 18 من الشهر الجاري، كما أن هناك حزمة من القرارات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بجدول زمني منسق ومنظم، والذي تسير عليه كافة الأحزاب من جانب،كما أن المرشحين ملزمين بتطبيق تلك المعايير.

وأشار إلى أن المرشحين ملزمين بتطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في كل مناحي العملية الانتخابية، وأن المرشح ملتزم وفقا لحزبه أو حتى لو كان مستقلا.