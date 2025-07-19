السنوسي: السلطات الانتقالية في سوريا يجب أن تلتزم بتعزيز الحريات الدينية

قال محمد السنوسي، مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، إن السلطات الانتقالية في سوريا يجب أن تلتزم بتعزيز الحريات الدينية وحرية المعتقد لكل الفئات والأقليات في سوريا، مشيرًا إلى أنه منذ سقوط نظام الأسد فإن السلطة الانتقالية فشلت مرارًا وتكرارًا في العديد من حماية الطوائف الدينية المختلفة بسوريا.

وأضاف السنوسي، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك هجمات عنيفة والتحقيق الفعال في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ما زال جاريًا، وينبغي اللحاق بهؤلاء ومعاقبتهم.

وأكد أن التسامح مع العنف الذي يدور الآن؛ يمثل في حد ذاته من وجهة نظر المفوضية الأمريكية لتعزيز الحريات الدينية “انتهاكًا للحريات الدينية”.

وأوضح أن الأدلة التي نراها تشير إلى أن العديد من العناصر المسلحة التي شنت هجمات جماعية على مختلف الطوائف الدينية في سوريا، يبدو أنها كان لها صلة بالجماعات المتطرفة السابقة التي تقود الإدارة الانتقالية الآن، وهناك ارتباط بينها وبين القوات المسلحة وقوات الأمن الانتقالية.